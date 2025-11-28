НСИ: Производството на дизел е нараснало със 7.3%, на бензин - с 6.4%
©
При доставките на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при природния газ - с 15.5%. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 32.2%.
Производство на енергийни продукти
През септември 2025 г. спрямо август 2025 г. нараства производството на:
- дизелово гориво - със 7.3% до 278 хил. тона;
- автомобилен бензин - с 6.4% до 150 хил. тона.
Намалява производството на:
- твърди горива - с 30.8% до 730 хил. тона;
- електрическа енергия - с 6.9% до 2 936 ГВтч.
Производството на природен газ и пропан-бутанови смеси остава без изменение
Спрямо същия месец на 2024 г. нараства производството на:
- автомобилен бензин - с 21.0%;
- дизелово гориво - с 6.1%.
Намалява производството на:
- твърди горива - с 49.3%;
- пропан-бутанови смеси - с 33.3%;
- електрическа енергия - със 7.4%.
Производството на природен газ остава без изменение.
Доставки на енергийни продукти
През септември 2025 г. спрямо август 2025 г. нарастват доставките на:
- природен газ - с 15.5% до 179 млн. куб. метра;
- автомобилен бензин - с 4.7% до 67 хил. тона.
Намаляват доставките на:
- твърди горива - с 32.2% до 759 хил. тона;
- дизелово гориво - със 17.4% до 242 хил. тона;
- пропан-бутанови смеси - с 14.6% до 35 хил. тона;
- електрическа енергия - със 7.1% до 2 378 ГВтч.
Спрямо същия месец на 2024 г. нарастват доставките на:
- автомобилен бензин - с 31.4%;
- дизелово гориво - с 28.7%;
- електрическа енергия - с 1.2%.
Намаляват доставките на:
- твърди горива - с 48.5%;
- природен газ - с 5.8%;
- пропан-бутанови смеси - с 5.4%.
/
