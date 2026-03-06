През четвъртото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.0% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. и с 0.8% спрямо третото тримесечие на 2025 г. по сезонно изгладени данни.Презпроизведеният БВП възлиза на 33 471.1 млн. евро по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат по 5 216 евро от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.681805 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 38 925 млн. долара и съответно на 6 066 долара на човек от населението. Това показват данните на НСИ, цитирани отСъздадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2025 г. възлиза на 29 094.9 млн. евро по текущи цени.През четвъртото тримесечие на 2025 г. относителният дял нав добавената стойност на икономиката е 1.8%, което е намаление с 0.2 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2024 година.също намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.5 процентни пункта, до 21.3%.Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в, се увеличава през четвъртото тримесечие на 2025 г. с 0.7 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2024 година.През четвъртото тримесечие на 2025 г. за крайно потребление се изразходват 81.8% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 23.3% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.според предварителните и сезонно изгладени данни (виж табл. 2 от приложението). Брутната добавена стойност в икономиката също нараства с 0.5% на тримесечна база.Сезонно изгладените данни за четвъртото тримесечие на 2025 година показват нарастване на крайното потребление с 1.8% спрямо предходното тримесечие. През четвъртото тримесечие на 2025 г. износът на стоки и услуги и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 3.4% и с 6.9% в сравнение с предходното тримесечие по сезонно изгладени данни., а БДС с 2.3%, според сезонно изгладените данни."Операции с недвижими имоти“ - с 6.5%, "Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.0%, "Строителство“ - с 5.3%, "Финансови и застрахователни дейности“ - с 4.6%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 3.8%, "Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби“ - с 2.4%, "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1.8%, "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 1.7%, "Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ - с 0.9%.Спад е регистриран при "Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 3.7%.По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 7.8%, както и бруто капиталоообразуването с увеличение от 6.1%. През четвъртото тримесечие на 2025 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година, износът на стоки и услуги се увеличава с 0.2%, а вносът на стоки и услуги - с 11.1%.БВП за 2025 г., получен като сума от тримесечни данни, се увеличава в реално изражение с 3.1% спрямо 2024 година.Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.734944 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 131 689.8 млн. долара. На човек от населението се падат 20 500 долара от обема на показателя.Брутната добавена стойност възлиза на 100 934.2 млн. евро по текущи цени. Реалният стойностен обем на показателя е с 2.6% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2024 година.През 2025 година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.8%, което е увеличение с 0.1 процентни пункта спрямо 2024 година. Индустриалният сектор създава 24.4% от добавената стойност на икономиката, което е увеличение с 0.2 процентни пункта спрямо 2024 година. Секторът на услугите намалява до 72.8%, при 73.1% през 2024 година.