НСИ каза каква е средната заплата в страната и кой колко взима в различните сектори
В края на септември 2025 г. в сравнение с края на септември 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 30.1 хил., или с 1.3%.
Най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 11.8 хил., "Строителство“ - с 8.0 хил., и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5.5 хил., а най-голямо намаление - в "Преработваща промишленост“ - с 8.1 хил., както и в "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения“ - с 6.2%, в "Строителство“ - с 6.1%, и в "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.0%, а най-голямо намаление е регистрирано при "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.5%, и при "Добивна промишленост“ - с 1.9%.
Средната брутна месечна работна заплата за юли 2025 г. е 2 570 лв., за август - 2 497 лв., и за септември - 2 580 лева.
През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2 549 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 0.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Образование“ - с 4.0%, "Култура, спорт и развлечения“ - с 3.8%, и "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.8%. /виж галерията/
Спрямо третото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Административни и спомагателни дейности“ - със 17.5%, "Строителство“ - с 16.5%, и "Образование“ - с 16.4%.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:
– "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 5 512 лева;
– "Финансови и застрахователни дейности“ - 3 716 лева;
– "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 539 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:
– "Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 586 лева;
– "Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 763 лева;
– "Други дейности“ - 1 774 лева.
През третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 14.2%, а в частния сектор - с 11.3%.
