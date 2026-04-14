Месечната инфлация е 0.9%, а годишната инфлация е 4.1%. Инфлацията е измерена чрез индекс на потребителските цени (ИПЦ), като месечната инфлация се отнася за март 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за март 2026 г. спрямо същия месец на предходната година. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ), цитиран от Ruse24.bg.
През март 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: "Транспорт" (7.2%), "Алкохолни напитки, тютюневи изделия" (0.8%) и "Информация и комуникация" (0.8%). Намаление е регистрирано в групите: "Развлечения, спорт и култура" (-2.0%), "Облекло и обувки" (-0.9%) и "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома" (-0.2%).
Индекс на потребителските цени (ИПЦ)
През март 2026 г. месечната инфлация е 0.9%, а годишната инфлация за март 2026 г. спрямо март 2025 г. е 4.1%. Инфлацията от началото на годината (март 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1.9%.
Средногодишната инфлация за периода април 2025 - март 2026 г. спрямо периода април 2024 - март 2025 г. е 4.5%.
Месечна инфлация
Според ИПЦ през март 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:
- "Транспорт" - увеличение със 7.2%;
- "Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 0.8%;
- "Информация и комуникация“ - увеличение с 0.8%;
- "Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.7%;
- "Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.7%;
- "Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.7%;
- "Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.5%;
- "Здравеопазване“ - увеличение с 0.5%;
- "Образователни услуги“ - увеличение с 0.1%.
По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:
- "Развлечения, спорт и култура“ - намаление с 2.0%;
- "Облекло и обувки“ - намаление с 0.9%;
- "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - намаление с 0.2%.
Натрупана инфлация
Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (март 2026 г. спрямо март 2023 г.) е 11.5%, а за последните пет години (март 2026 г. спрямо март 2021 г.) е 42.9%.
Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)
През март 2026 г. месечната инфлация е 1.0%, а годишната инфлация за март 2026 г. спрямо март 2025 г. е 2.8%. Инфлацията от началото на годината (март 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1.9%.
Средногодишната инфлация за периода април 2025 - март 2026 г. спрямо периода април 2024 - март 2025 г. е 3.2%.
Месечна инфлация
Според ХИПЦ през март 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:
- "Транспорт“ - увеличение с 4.3%;
- "Развлечения, спорт и култура“ - увеличение с 1.1%;
- "Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 1.0%;
- "Алкохолни напитки, тютюневи изделия“- увеличение с 0.7%;
- "Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.6%;
- "Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.5%;
- "Информация и комуникация“ - увеличение с 0.5%;
- "Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.5%;
- "Здравеопазване“ - увеличение с 0.4%;
- "Образователни услуги“ - увеличение с 0.1%.
По-ниски са цените на стоките и услугите в следната потребителска група:
- "Облекло и обувки“ - намаление с 1.1%.
Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ и "Застрахователни и финансови услуги“.
Натрупана инфлация
Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (март 2026 г. спрямо март 2023 г.) е 10.2%, а за последните пет години (март 2026 г. спрямо март 2021 г.) е 36.5%.
Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)
През март 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0.3%, а годишното изменениеза март 2026 г. спрямо март 2025 г. е 2.7%[3].
Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:
услуги - увеличение с 0.6%;
хранителни продукти - увеличение с 0.4%.
Без промяна остават цените на стоките в група "нехранителни стоки“.
