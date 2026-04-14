Месечната инфлация е 0.9%, а годишната инфлация е 4.1%. Инфлацията е измерена чрез индекс на потребителските цени (ИПЦ), като месечната инфлация се отнася за март 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за март 2026 г. спрямо същия месец на предходната година. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ), цитиран от Ruse24.bg.

През март 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: "Транспорт" (7.2%), "Алкохолни напитки, тютюневи изделия" (0.8%) и "Информация и комуникация" (0.8%). Намаление е регистрирано в групите: "Развлечения, спорт и култура" (-2.0%), "Облекло и обувки" (-0.9%) и "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома" (-0.2%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През март 2026 г. месечната инфлация е 0.9%, а годишната инфлация за март 2026 г. спрямо март 2025 г. е 4.1%. Инфлацията от началото на годината (март 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1.9%.

Средногодишната инфлация за периода април 2025 - март 2026 г. спрямо периода април 2024 - март 2025 г. е 4.5%.

Месечна инфлация

Според ИПЦ през март 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

- "Транспорт" - увеличение със 7.2%;

- "Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 0.8%;

- "Информация и комуникация“ - увеличение с 0.8%;

- "Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.7%;

- "Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.7%;

- "Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.7%;

- "Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.5%;

- "Здравеопазване“ - увеличение с 0.5%;

- "Образователни услуги“ - увеличение с 0.1%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

- "Развлечения, спорт и култура“ - намаление с 2.0%;

- "Облекло и обувки“ - намаление с 0.9%;

- "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - намаление с 0.2%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (март 2026 г. спрямо март 2023 г.) е 11.5%, а за последните пет години (март 2026 г. спрямо март 2021 г.) е 42.9%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През март 2026 г. месечната инфлация е 1.0%, а годишната инфлация за март 2026 г. спрямо март 2025 г. е 2.8%. Инфлацията от началото на годината (март 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1.9%.

Средногодишната инфлация за периода април 2025 - март 2026 г. спрямо периода април 2024 - март 2025 г. е 3.2%.

Месечна инфлация

Според ХИПЦ през март 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

- "Транспорт“ - увеличение с 4.3%;

- "Развлечения, спорт и култура“ - увеличение с 1.1%;

- "Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 1.0%;

- "Алкохолни напитки, тютюневи изделия“- увеличение с 0.7%;

- "Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.6%;

- "Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.5%;

- "Информация и комуникация“ - увеличение с 0.5%;

- "Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.5%;

- "Здравеопазване“ - увеличение с 0.4%;

- "Образователни услуги“ - увеличение с 0.1%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следната потребителска група:

- "Облекло и обувки“ - намаление с 1.1%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ и "Застрахователни и финансови услуги“.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (март 2026 г. спрямо март 2023 г.) е 10.2%, а за последните пет години (март 2026 г. спрямо март 2021 г.) е 36.5%.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

През март 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0.3%, а годишното изменениеза март 2026 г. спрямо март 2025 г. е 2.7%[3].

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

услуги - увеличение с 0.6%;

хранителни продукти - увеличение с 0.4%.

Без промяна остават цените на стоките в група "нехранителни стоки“.