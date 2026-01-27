НСИ отчете ръст на пътуванията на българи и чужденци през декември 2025 г.
©
Най-посещавани дестинации за българите са Турция (197.8 хил.), Гърция (138.5 хил.), Румъния (93.9 хил.), Сърбия (69.2 хил.), Германия (48.7 хил.), Северна Македония (32.6 хил.) и Австрия (26.9 хил.). По цели на пътуване най-голям дял заемат пътуванията с "други цели" – 43.0%, следвани от почивка и екскурзии – 36.8%, и служебни пътувания – 20.2%.
В същото време посещенията на чужди граждани в България са 888.4 хил., което е с 6.6% повече спрямо декември 2024 г. От тях 30.2% (267.9 хил.) са транзитни преминавания.
Най-много чужденци са дошли от Румъния и Гърция – съответно 34.2% и 29.1% от посещенията на граждани на ЕС. Сред гражданите от "други европейски страни“ водеща е Турция с 174.8 хил. посещения, или 52.6% от групата.
Общият брой на чуждестранните гости в България най-често идват за "други цели" – 51.4%, следвани от почивка и екскурзии – 33.9%, и служебни посещения – 14.7%.
"Статистическите данни са събрани от Министерството на вътрешните работи (МВР) и чрез месечно извадково изследване на НСИ на преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове. При определянето на международен турист са използвани дефинициите на Световната организация по туризъм и Евростат", се казва още в съобщението на НСИ.
Още от категорията
/
Увериха: Има достатъчно време за всеки, на който са му останали левове - да си ги смени в евро
11:19
Петър Петров: "Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди 6 месеца призова Радев да работим заедно
10:06
Иво Христов: Вече е ясно, че и служебното правителство се назначава от същите среди, които са били свалени с протестите
09:24
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато
26.01
Ивилина Алексиева: Липсва необходимият политически и експертен консенсус за въвеждане на нова технология за гласуване
26.01
Вълчев: Най-важният ресурс на образователната система е креативният учител, който излиза от рутината
26.01
Жельо Бойчев, КЗК: Започваме да изискваме информация от всички производители и млечни ферми в България
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.