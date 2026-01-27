През декември 2025 г. пътуванията на български граждани в чужбина са достигнали 773.3 хил., което е с 6.3% повече в сравнение със същия месец на 2024 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Увеличението е регистрирано по всички наблюдавани цели на пътуване.Най-посещавани дестинации за българите са Турция (197.8 хил.), Гърция (138.5 хил.), Румъния (93.9 хил.), Сърбия (69.2 хил.), Германия (48.7 хил.), Северна Македония (32.6 хил.) и Австрия (26.9 хил.). По цели на пътуване най-голям дял заемат пътуванията с "други цели" – 43.0%, следвани от почивка и екскурзии – 36.8%, и служебни пътувания – 20.2%.В същото време посещенията на чужди граждани в България са 888.4 хил., което е с 6.6% повече спрямо декември 2024 г. От тях 30.2% (267.9 хил.) са транзитни преминавания.Най-много чужденци са дошли от Румъния и Гърция – съответно 34.2% и 29.1% от посещенията на граждани на ЕС. Сред гражданите от "други европейски страни“ водеща е Турция с 174.8 хил. посещения, или 52.6% от групата.Общият брой на чуждестранните гости в България най-често идват за "други цели" – 51.4%, следвани от почивка и екскурзии – 33.9%, и служебни посещения – 14.7%."Статистическите данни са събрани от Министерството на вътрешните работи (МВР) и чрез месечно извадково изследване на НСИ на преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове. При определянето на международен турист са използвани дефинициите на Световната организация по туризъм и Евростат", се казва още в съобщението на НСИ.