Данинте на НСИ се отнасят към месец септември и показват:Общият индекс на цените на производител се понижава с 0.4% през септември 2025 г. спрямо предходния месец. По-ниски цени се наблюдават при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ - с 3.0%. Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 10.1%, и в преработващата промишленост - с 0.2%. Това показват данните на НСИ, цитирани от "Фокус".Повишение на цените в преработващата промишленост е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 3.3%, и при производството на напитки - с 0.9%. Понижение е отчетено при обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм, и при производството на дървен материал и изделия от него без мебели - с по 1.2%.Общият индекс на цените на производител през септември 2025 г. е с 8.4% над нивото му от септември 2024 година. Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 22.3%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12.0%, и в преработващата промишленост - с 10.8%.По-високи цени в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на основни метали - с 22.5%, производството на хранителни продукти - с 20.3%, и производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 16.1%. Намаление на цените е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 16.6%, и при производството на мебели - с 12.6%.Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 0.7% през септември 2025 г. спрямо август 2025 година. Цените намаляват при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.5%, докато увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 5.1%, и в преработващата промишленост - с 0.3%.По-високи цени в преработващата промишленост са отчетени при производството на облекло - с 1.1%, и при производството на напитки - с 1.0%. Понижение на цените се наблюдава при производството на химични продукти - с 1.0%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.6%.Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 9.0% в сравнение със септември 2024 година. Ръст на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 21.1%, в добивната промишленост - с 15.9%, и в преработващата промишленост - с 9.9%.През септември 2025 г. по-високи цени в преработващата промишленост спрямо септември 2024 г. са регистрирани при: производството на хранителни продукти - с 23.8%, производството на напитки - с 19.0%, производството на основни метали - с 15.8%, и производството на химични продукти - с 15.2%. По-ниски цени са отчетени при: обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 10.2%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 9.1%, и при производството на тютюневи изделия - с 9.0%.Индексът на цените на производител на международния пазар през септември 2025 г. се увеличава с 0.2% спрямо предходния месец и със 7.6% спрямо септември 2024 година.