Може ли да прехвърлят неизползвани манипулации по здравна каса за следваща година? Пакетът дентални дейности, който здравната каса осигурява, може да се използва само в рамките на календарната година. Неизползваните процедурите не могат да се прехвърлят в следващата година. Това съобщават от НЗОК за ФОКУС.

1. НЗОК информира, че извън регламентираното доплащане за дейности, финансирани от бюджета на НЗОК, здравноосигурените лица дължат заплащане в случаите когато лицето е получило полагащия му се обем дейности и желае да продължи лечението си; необходимото лечение не е включено в договорения пакет дентални дейности или когато лицето изрично предпочете методики, средства или материали, невключени в посочения пакет.

2. За това дали здравноосигурените имат лица личен дентален лекар, от Здравната каса информират, че за разлика от общопрактикуващите лекари, при които има изискване за регистрация, при зъболекарите имате свободата да изберете всеки, който има сключен договор с НЗОК, на територията на цялата страна, за всяка една от денталните дейности, които се полагат по линия на НЗОК.

При посещението е нужно да носите валидна здравноосигурителна книжка – в нея лекарят по дентална медицина вписва извършената дейност, но не се води като ваш "личен лекар по дентална медицина“.

3. За психично болни лица, без ограничение на възрастта, дентални дейности се извършват под обща анестезия и са изцяло заплатени от НЗОК, без ограничение на обема дентални дейности. В този случай е необходимо насочване към лечебно заведение за извънболнична дентална помощ, сключило договор с НЗОК за извършване на дентални дейности под обща анестезия.

НЗОК заплаща изцяло горепосочените дентални дейности и за здравноосигурените лица, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст и за лицата, задържани под стража. В този случай е необходимо осъществяване на служебен избор на лекар по дентална медицина, между РЗОК и съответната институция на настаняване.

4. Ако сте недоволни от получената дентална помощ трябва преди всичко редовно проследявайте здравното си досие, за да се убедите, че всички дентални дейности, които са нанесени в него, са Ви извършени. Обратната връзка прави системата по-добра. Сигнал за нередност може да подадете по електронен път или на място в РЗОК/НЗОК. Всички сигнали и жалби се приемат, регистрират се и се проследяват. Експертите проверяват фактите и изготвят официален отговор. Целта е всяко запитване да получи ясно, конкретно и навременно разяснение.

Когато пациентите подават сигнали и активно следят своето здравно досие, това засилва контрола върху изразходването на публичния ресурс. Подадените към НЗОК сигнали за нередности са една от най-ефективните форми за контрол върху работата на договорните партньори на НЗОК.

