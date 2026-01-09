Над 1.1 млн. изпълнения на рецепти, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), са направени до 16 ч. днес, 09.01.2026 г. Проблемите с аптечния софтуер при отпускането на лекарства от аптеките са решени, докладваха директорите на Районните здравноосигурителни каси в страната.През последните 48 часа бяха извършени дейности по подпомагане на актуализацията и настройките за работа в софтуера на аптеките, съобщиха от НЗОК. Изготвени бяха допълнителни анализи от Информационно обслужване (ИО) АД, НЗОК, съвместно с работната група на софтуерните разработчици на фармацевтичен софтуер. Взети бяха конкретни мерки за оптимизиране на процеса по отпускане на лекарствени средства в аптеките, като също така бяха реализирани технологични разработки, които да подобрят работоспособността на локалните системи в аптеките. По всички сигнали, постъпили в НЗОК, РЗОК или ИО, се работи индивидуално от експертите на трите институции до отстраняване на проблемите.С цел минимизиране на възможностите за затруднения в работата по отпускане на лекарствени продукти, в НЗОК се създава и постоянна работна група, която периодично да извършва оценка на функционалности при изпълнение на рецепти и да предлага подобрения и оптимизации на работните процеси. Районните здравноосигурителни каси остават готови да окажат съдействие на здравноосигурените лица и договорните партньори за решаване на всички нововъзникнали казуси.