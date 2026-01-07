сигнали за затруднения с лекарствата, заплащани изцяло или частично от Здравната каса.
"Проблемът не е централен, очевидно засяга някакъв локален проблем със софтуера, заради това още днес във всяка аптека, в която има проблем, ще влязат IT специалисти да окажат съдействие", подчерта той.
Управителят подчерта, че е длъжен нито един български гражданин да не остане без лекарства.
"Даваме срок до 48 часа да няма нито един гражданин в страната, който да се оплаче, че няма достъп до лекарства. Като апелирам към всички граждани, ако имат проблеми в аптека, да сигнализират на нашите телефони или на тези на Информационно обслужване, за да може да отиде на място IT специалист и да реши проблема с локалния софтуер“, добави той.
НЗОК: Сървърите на НЗОК и НЗИС работят без никакъв проблем
©
Още от категорията
/
Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия, припознаха президента Радев като техен неформален лидер
12:58
Премиерът: Имам уверение от Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни
06.01
Министър Караджов към гръцкия си колега Христос Димас: Необходимо е в най-кратки срокове да бъде намерено решение относно блокадите на фермерите
06.01
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
06.01
КЗК започва проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.