НЗОК с отговори на въпросите, свързани с лечението на български граждани в чужбина.публикува отговорите на най-често зададените въпроси от пациентите.Всеки български гражданин има право на заплащане на медицински услуги във връзка с лечение в чужбина в случай, че лечението му не може да бъде извършено в лечебно заведение в страната и не са предвидени други механизми за финансиране.Необходимо е да се има предвид, че експериментални методи за лечение и за трансплантация за дадено заболяване не се заплащат.Преди подаване на заявителните документи е необходимо да имате актуална медицинска документация, удостоверяваща Вашето заболяването, състоянието Ви, проведеното до момента лечение, препоръки на медицински специалисти, в това число необходимостта от осъществяване на услугите, за които ще кандидатствате за лечение в чужбина. Това са епикризи, изследвания, становища, мнения и препоръки от медицински специалисти.За деца медицинска документация е необходимо да бъде издадена не повече от 2 месеца преди подаване на заявлението, а за лица над 18 годишна възраст не повече от 6 месеца.Право на пациента е да потърси мнение от няколко лекари специалисти.– диагностични и лечебни процедури, които не могат да бъдат извършени своевременно или за които няма условия за извършването им в Република България;– медицински изделия, които не могат да бъдат осигурени в Република Българиятрансплантация на органи и клетки в чужбина, когато тя не се извършва или не може да бъде извършена своевременно в Република България– до три контролни прегледа след осъществяване на лечение/трансплантацияпри необходимост заплащането може да включи и средства за транспорт и престой – пътни и квартирни пари на детето и един негов придружител в чужбина, както и при необходимост устен превод по време на престоя и лечението.– трансплантация на органи и клетки, когато тя не се извършва или не може да бъде извършена своевременно в Република България– лечение в чужбина, извън трансплантацията, чрез необходим за конкретния пациент метод, който не е приложим в Република БългарияВ сградата на ЦУ на НЗОК, ул. Кричим №1 функционира приемна със служители, които осъществят прием и консултации на граждани по въпроси и необходими документи, свързани с подаване на заявителни документи.Консултациите с граждани се осъществяват в непрекъснат режим на работа от 09.00-17.30 ч., от понеделник до петък.На официалната интернет страница на НЗОК е публикувана Харта на клиента на НЗОК, с посочени телефони за консултации на граждани от експерти по въпроси за лечение и здравно обслужване в чужбина.–Необходимите заявителни документи са публикувани на официалния сайт на НЗОК в рубрика Лечение в България и чужбина.Документите могат да се подадат в НЗОК, чрез РЗОК или по пощата на адрес: ул. Кричим 1, 1407 София.При наличие на електронен подпис документите могат да се подадат и по електронен път.Документите могат да бъдат подадени и от упълномощено от вас лице, за което е необходимо представяне на пълномощно към заявлението.Заявителните документи за лечение на деца до 14 годишна възраст се подават от родител или законен представител, а за деца от 14 до 18 години заявлението се подава от тях със съгласието на родител.На страницата на НЗОК - https://www.nhif.bg/ в рубрика " Лечение в България и чужбина“, подрубрика “Лечение в България и чужбина на деца“ и подрубрика "Лечение лица над 18 г.“ е публикувана "Справка за движение на заявленията по реда на Наредба № 2 от 27.3.2019 г.“(Справка). В Справката заявителите след като посочат входящия номер и датата на подаване на заявлението могат да проследят движението му. Тази справката се обновява всеки ден.В случаите, когато не са подадени необходимите документи или са налице неясноти или непълна информация, а също и при необходимост от представяне на допълнителен относим документ, заявителят се уведомява писмено и се дават необходимите указания за отстраняването им.Съгласно изискванията за нормативната уредба вие имате право да обжалвате отказа в 14 дневен срок от датата на неговото получаване от Вас.Когато, в хода на извършваните медицински услуги, чието заплащане е одобрено, възникне необходимост от допълнително заплащане за вече одобрените услуги е необходимо да уведомите НЗОК за това и да представите документ, доказващ необходимостта, издаден от съответното лечебно заведение в чужбина.В случай, че се касае за медицинска услуга, различна от одобрената, за която вече провеждате лечение в чужбина, е необходимо, Вие или упълномощено от Вас лице, да подаде нови заявителни документи.До 1 месец след завръщането Ви от лечение в чужбина е необходимо да предоставите в НЗОК отчетни медицински документи от проведеното лечение с превод на български език от лицензиран преводач.Медицинските документи от проведеното лечение в чужбина следва да бъдат част от Вашето здравно досие и в този смисъл е необходимо да ги предоставите на личния си лекар, който ще направи преценка и ще Ви насочи при необходимост за продължаване на лечението Ви в България.