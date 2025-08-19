ЗАРЕЖДАНЕ...
|НЗОК предупреди за нова измама с фалшиви имейли
От пресцентъра на Здравната каса информират, че сигналите от граждани за получаване на фалшивите имейли стават все повече.
"Пиратските съобщения обикновено изискват конкретно действие от получателя, което може да доведе до задействане на кибератака срещу неговото устройство", предупреждават от институцията.
НЗОК напомня, че не изпраща по електронна поща на граждани или договорни партньори прикачени файлове или линкове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или друга персонална информация.
"Такива писма са Spam-съобщения, понякога с прикачен зловреден софтуер", предупреждават от НЗОК.
Здравната каса призовава гражданите да подадат сигнал към нея, в случай че получат подобни съмнителни писма.
ИЗПРАТИ НОВИНА
