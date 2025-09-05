Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
НЗОК с рекорден ръст на разходите. Икономисти предупреждават – публичните средства не са малко и е важно как и за какво се използват
Автор: Десислава Томева 22:37Коментари (0)0
©
Публикуваният отчет за 2024 г. на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) показва най-високия ръст на парите за здраве за последните години – увеличение от над 1,2 млрд. лв. Този ръст е по-голям дори от увеличенията на бюджета през годините на ковид пандемията.

В структурно отношение преобладават разходите за болнична помощ, следвани от тези за лекарства. През 2024 г. силно нарастват и разходите за дентална помощ – с близо 100 млн. лв. годишно или над 37%, вероятно за компенсация на по-слабия им ръст от предходната година.

Какво друго прави впечатление?

– Общите разходи за медицински дейности на НЗОК за 2024 година нарастват с над 18% спрямо 2023 г. Това е най-високият ръст за последните поне 6 години. Причината е значителното увеличение на приходите в бюджета на финансиращия орган поради ръста на доходите в икономиката. А събраните здравни вноски по презумпция "трябва да се изхарчат“ – без дори да се допусне, че може би е разумно да се води антициклична политика чрез заделяне на резерв в "добрите времена“, който да финансира медицински дейности в неизбежните периоди на забавяне в икономиката.

– Сериозно се увеличават разходите за първична (25% ръст) и за специализирана извънболнична помощ (22,7% ръст). Вече е видна политиката на по-сериозно насочване на средства към извънболничната помощ спрямо останалите категории разходи. Остава да видим резултат от повечето пари за превенция и профилактика върху здравното състояние на българските пациенти и по-дълъг живот в добро здраве.

– Това обаче не означава, че разходите за болниците са намалели. Касата продължава да харчи предимно за болнични услуги (над 61% от общия разход). Не се очаква в бъдеще прехвърляне на разходи от болнична към извънболнична помощ – за да има такова, следва да има някакви индикации за: намаляване на големия брой финансирани от НЗОК болници, ясна политика за ограничаване на парите за болнично лечение, приоритетно изключване на дейности от обхвата на клиничните пътеки и прехвърлянето им към извънболнични услуги и др. На този етап това липсва – въпреки опитите на Народното събрание за въвеждане на механизми за контрол върху разходите на болниците, все още няма видим успех в това отношение.

– Лекарствата остават голямо перо – над една четвърт от бюджета на касата отива за лекарства за домашно лечение и за онкологично лечение в болниците (отделно са лекарствата, включени в самите клинични пътеки). Това показва системното значение на лекарствената политика на държавата, включително договарянето с фармацевтични компании, принципите на ценообразуването на лекарствата и реимбурсацията им от НЗОК.

Накрая ще добавим, че предстои подготовка на бюджета на НЗОК за 2026 година. Добре ще е, ако той се основава на ясни цели и приоритети на здравната политика и ги отразява финансово чрез адекватни стимули, съветват икономистите от Института за пазарна икономика, цитирани от "Фокус". Публичните средства не са малко и е важно как и за какво се използват.

Още по темата: общо новини по темата: 779
20.06.2025 »
11.06.2025 »
02.06.2025 »
20.05.2025 »
12.05.2025 »
09.05.2025 »
предишна страница [ 1/130 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Йотова: Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове
Йотова: Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове
11:38 / 03.09.2025
Youtube и Google се сринаха
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
От 5 септември основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава в 320-метров участък в посока Румъния
От 5 септември основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава в 320-метров участък в посока Румъния
14:56 / 03.09.2025
Емили от "Ергенът" крие скандално минало
Емили от "Ергенът" крие скандално минало
19:27 / 03.09.2025
КЕВР предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
КЕВР предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
12:20 / 03.09.2025
Актуални теми
Катастрофи в София
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Съединението и празник на Пловдив
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: