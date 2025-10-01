Новини
НЗОК ще покрива домашно лечение с лекарства за още няколко заболявания
Автор: Велизара Ангелова 22:32Коментари (0)0
© IStock
Разширяват списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Здравната каса заплаща лекарства напълно или частично. Това стана ясно след заседание на Надзорния съвет на НЗОК.

НЗОК вече заплаща със средства от бюджета си лекарствени продукти по лекарско предписание за домашно лечение на остри инфекциозни заболявания, включително антибактериални лекарствени продукти, на територията на страната на лица до 7-годишна възраст. 

В списъка се включат заболявания като диария и гастроентерит, салмонелозни инфекции, еризипелоид аскаридоза, остър ларинготрахеит и други. От списъка ще бъдат заличени коклюшът, вроденият сифилис, конюнктивитът и др.






