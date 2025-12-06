Курортът Мальовица се подготвя да отвори отново врати за скиори, планинари и любители на природата — точно навреме за сезон 2025/2026 на 14 декември, от 11 часа. Организаторите са подготвили богата музикална програма, огнено шоу и много снежни игри за децата. От там обещават и много специална изненада за любителите на природата.В сърцето на Рила, гарнирани с чист въздух, величествени върхове и уютни хотели, Мальовица има какво да предложи както на защитени любители на зимните спортове, така и на семейства и приятели на спокойната почивка.· Писти и ски зони — Мальовица вече е в бяло, а предстоящата прогноза подсказва, че скоро ще бъде възможно първите скиори да се насладят на зимните трасета· Празнична атмосфера — откриването ще бъде повод за събиране, веселие и стартиране на сезона с настроение.· Услуги за комфорт и релакс — за тези, които търсят повече от само каране: опции за спа, уют, добра храна и уютна база.· Възможности за разнообразна почивка — от активна планинска ваканция до уютни вечери край камина.Огромното предимство на трите хотела в комплекса – Мальовица, Алпинист и чисто новият реновиран Ален Мак е непосредствената близост до пистите. Независимо в кой от хотелите се настанят, на разположение на гостите са двата релакс центъра на Мальовица и Алпинист с вътрешен отопляем басейн.Мальовица комбинира на едно място — красота на природата, добри условия за ски, уютни и модерни хотели и лесен достъп. Курортът вече не е просто хижа, а добре развит комплекс, който предлага удобства за съвременния турист — ски зони, релакс центрове, комфортно настаняване и природа.Откриването на сезон 2025/2026 идва и с много промоционални активности за декември и януари.Не пропускайте да се насладите на един вълшебен зимен празник. Мальовица е на 80 км от София. Заслужава си.