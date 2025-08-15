На 53 години, на амфетамини и зад волана на влекач с ремарке и спукана гума – хванаха го на "Струма" и вече е с белезници

© илюстративна снимка Полицейски екип спрял за проверка 53-годишен мъж от София, който управлявал влекач с ремарке със спукана гума по автомагистрала "Струма“ в нощта срещу петък. За случая сигнализирали няколко водачи на леки автомобили, които съобщили, че от камиона се откъсват парчета гума и нанасят леки щети по преминаващи автомобили.



Полевият тест за наркотици на шофьора дал положителен резултат за амфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, съобщава NOVA. По случая е образувано досъдебно производство и разследването продължава.



Същата нощ, след нов подаден сигнал, органите на реда спрели за проверка 28-годишен мъж от Перник, който след семеен скандал с партньорката си потеглил с автомобила си в посока Дупница. Проверката с дрегер показала 1.6 промила алкохол. Мъжът е дал и кръвна проба за анализ и също е задържан за до 24 часа.