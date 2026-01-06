Румен Радев прие почетния строй на представителните части на Българската армия и положи венец пред паметника на Незнайния войн, предаде репортер на ФОКУС.
Президентът взе участие в традиционния ритуал по водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия на пл. "Св. Александър Невски".
Водосветът бе отслужен от Негово светейшество Българския патриарх Даниил. "Св. Йоан Кръстител ни е научил: "Който има две дрехи да даде на този, който няма. Който има храна - да прави същото. Нека Бог пази всички нас и ни подкрепя", каза патриархът.
На церемонията присъстваха и председателят на Народното събрание Рая Назарян, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на Столична община Васил Терзиев, министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов, лидерът на БСП Атанас Зафиров, съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и депутатът от ПП-ДБ Радослав Рибарски, председателят на ПГ на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев, бившият председател на парламента и депутат от БСП-ОЛ Наталия Киселова, заместник-председателят на "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев и депутатът от ДПС-НН Станислав Анастасов, народният представител от "Алианс за права и свободи" (АПС) Джейхан Ибрямов, председателят на Комисията по отбрана и депутат от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов и др.
На Богоявление: Президентът Радев положи венец пред паметника на Незнайния войн
© ФОКУС
Още по темата
Още от категорията
/
Народните избраници от 51 НС са получили над 36,5 млн. лева под формата на заплати, за отсъствия са глобени с 773 хил. лева
11:45
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:02
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машинното гласуване не решава проблема
05.01
Проф. Малинов: Ако Радев участва на изборите, ще стане ясно преди формирането на служебния кабинет
05.01
"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване на "армия" от защитници на изборите
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машин...
22:53 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.