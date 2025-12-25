На Бъдни вечер падна джакпот на стойност 1,8 милиарда долара
Печелившите числа, избрани в тегленето на Бъдни вечер в сряда, бяха: 4, 25, 31, 52 и 59 с Powerball 19.
Победителят има избор между еднократно плащане в брой от 834,9 милиона долара или награда, изплащана за около 30 години от пълната сума на наградата.
Джакпотът на Бъдни вечер беше втората награда в играта над милиард долара тази година след 46 последователни тегления без победител.
Джакпотът от Powerball на стойност 1,787 милиарда долара, спечелен през септември от два билета в Мисури и Тексас, беше третата най-голяма награда в историята на лотарията в САЩ.
Шансовете за спечелване на джакпота на Powerball са 1 на над 292 милиона.
Тим Шартие, професор по математика и компютърни науки в колежа Дейвидсън, оприличава опита за спечелване на джакпота на Powerball с тези коефициенти на избиране на конкретна секунда в рамките на деветгодишен период и след това опит за познаване на тази конкретна секунда. Той каза, че закупуването на повече билети наистина увеличава шансовете на играча за печалба – но само незначително.
