На близо 400 милиона евро възлизат преките чуждестранни инвестиции от Румъния в България
©
По данни на БНБ, сумарните преки чуждестранни инвестиции от Румъния в България към края на първото полугодие на 2025 г. възлизат на 398,7 млн. евро. "Истинската стойност на трансграничните отношения не се измерва само в договори и проекти, а в доверие, споделени усилия и способността на хората да виждат отвъд границите – към това, което ги обединява“, категоричен бе Пенков и посочи, че през настоящия месец планира среща с префекта, председателя и кмета на Гюргево.
Сред основните теми, които ще бъдат акцент за него в трансграничните отношения, е подобряване преминаването на Дунав мост и от двете страни на река Дунав. "Независимо че основен мой приоритет е провеждането на честни и прозрачни парламентарни избори, добросъседските отношения са също от първостепенно значение“, коментира Пенков. По негови думи именно Лили Ганчева е сред хората, които изключително успешно изграждат мостовете на приятелство между двете държави.
Припомняме, че Асоциация "Еврорегион Данубиус“ е създадена през 2002 година по инициатива на Областна администрация – Русе и Окръжен съвет – Гюргево, като инструмент за осъществяване на трансграничното сътрудничество. През годините Асоциацията се превърна в неизменен партньор не само в отношенията между Русе и Гюргево, но и между България и Румъния. Само през последните десет години с нейна помощ са реализирани над 100 проекта във всички сфери от социално-икономическия живот в страната. Благодарение на професионализма и несломимата воля на Лили Ганчева са се осъществили редица търговски и туристически изложения, концерти, изложби и дори спектакли. Сред основните приоритети в работата на "Еврорегион Данубиус“ е подобряване на сътрудничество между страните от двата бряга на река Дунав освен в икономическия спектър, така и в редица други сектори.
Сред тях са реакцията при кризисни ситуации, развитието на двустранни бизнес отношения и сътрудничество в сферата на образованието, културата, туризма, социалните дейности, здравеопазването, спорта и земеделието. Лили Ганчева е подпомогнала и реализацията на не по-малко инфраструктурни проекти на територията на област Русе и окръг Гюргево. Заради заслугите си към общностите в двата региона тя бе избрана за почетен гражданин както на Русе, така и на Гюргево. Лили Ганчева е отличена и със знака на областния управител, заради заслугите си към просперитета на трансграничния регион.
В началото на 2025 година Лили Ганчева бе отличена и с орден от президента на Румъния Клаус Йоханис. Отличието, което е с ранг "Офицер“ ѝ бе връчено в знак на оценка за важния ѝ принос в подкрепа на действията на Румъния на европейско равнище и за активно участие в засилването на румънско-българските икономически, социални и културни отношения.
Често Лили Ганчева е определяна като символ на българо-румънските отношения и това се дължи на факта, че тя е буквално двигател за развитие на трансграничното сътрудничество между България и Румъния. Лили Ганчева е и член на Асоциацията на писателите и журналистите в областта на туризма в Румъния от 2010 г. По повод 150 години Румънска дипломация получава Диплом за популяризиране на румънската култура и традиции от Титус Корлъцян – министър на външните работи на Румъния. Лили Ганчева е носител и на още редица национални отличия.
Още от категорията
/
Честита Баба Марта!
08:41
Официалният български авиопревозвач и много международни авиокомпании спират полетите в Близкия изток
28.02
Една от нискотарифните авиокомпании преустановява всичките си полети до горещите точи в Близкия изток
28.02
Проф. Владимир Чуков пред ФОКУС: Ще ни засегне ли мигрантска вълна и може ли да избухне Трета световна война
28.02
Анализаторът Диана Хусеин за конфликта в Близкия изток: Ако тръгнат 10 млн. души в посока Турция и Европа, не смятам, че ще можем да се справим
28.02
Тодоровден е!
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божидар Божанов: Фейсбук се превръща в бойно поле на пропагандни ...
22:33 / 28.02.2026
ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила
21:32 / 28.02.2026
Пеевски: Правителството, макар и служебно, трябва да излъчва сигу...
21:13 / 28.02.2026
Бойко Борисов: Иранските атаки по страните от региона трябва неза...
21:13 / 28.02.2026
Йотова за конфликта в Близкия Изток: В постоянен контакт със съот...
21:14 / 28.02.2026
БНБ: Макроикономическата среда остава стабилна – растежът е полож...
21:17 / 28.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.