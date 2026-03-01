Областният управител на Русе Орлин Пенков посети офиса на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева и се срещна с медии от румънския град Гюргево. Пенков посочи, че насърчаването на трансграничните отношения между България и Румъния трябва да бъде водещ правителствен приоритет. Според него фокусът е необходимо да остане върху бизнес сътрудничеството и развитието на културата.По данни на БНБ, сумарните преки чуждестранни инвестиции от Румъния в България към края на първото полугодие на 2025 г. възлизат на 398,7 млн. евро. "Истинската стойност на трансграничните отношения не се измерва само в договори и проекти, а в доверие, споделени усилия и способността на хората да виждат отвъд границите – към това, което ги обединява“, категоричен бе Пенков и посочи, че през настоящия месец планира среща с префекта, председателя и кмета на Гюргево.Сред основните теми, които ще бъдат акцент за него в трансграничните отношения, е подобряване преминаването на Дунав мост и от двете страни на река Дунав. "Независимо че основен мой приоритет е провеждането на честни и прозрачни парламентарни избори, добросъседските отношения са също от първостепенно значение“, коментира Пенков. По негови думи именно Лили Ганчева е сред хората, които изключително успешно изграждат мостовете на приятелство между двете държави.Припомняме, че Асоциация "Еврорегион Данубиус“ е създадена през 2002 година по инициатива на Областна администрация – Русе и Окръжен съвет – Гюргево, като инструмент за осъществяване на трансграничното сътрудничество. През годините Асоциацията се превърна в неизменен партньор не само в отношенията между Русе и Гюргево, но и между България и Румъния. Само през последните десет години с нейна помощ са реализирани над 100 проекта във всички сфери от социално-икономическия живот в страната. Благодарение на професионализма и несломимата воля на Лили Ганчева са се осъществили редица търговски и туристически изложения, концерти, изложби и дори спектакли. Сред основните приоритети в работата на "Еврорегион Данубиус“ е подобряване на сътрудничество между страните от двата бряга на река Дунав освен в икономическия спектър, така и в редица други сектори.Сред тях са реакцията при кризисни ситуации, развитието на двустранни бизнес отношения и сътрудничество в сферата на образованието, културата, туризма, социалните дейности, здравеопазването, спорта и земеделието. Лили Ганчева е подпомогнала и реализацията на не по-малко инфраструктурни проекти на територията на област Русе и окръг Гюргево. Заради заслугите си към общностите в двата региона тя бе избрана за почетен гражданин както на Русе, така и на Гюргево. Лили Ганчева е отличена и със знака на областния управител, заради заслугите си към просперитета на трансграничния регион.В началото на 2025 година Лили Ганчева бе отличена и с орден от президента на Румъния Клаус Йоханис. Отличието, което е с ранг "Офицер“ ѝ бе връчено в знак на оценка за важния ѝ принос в подкрепа на действията на Румъния на европейско равнище и за активно участие в засилването на румънско-българските икономически, социални и културни отношения.Често Лили Ганчева е определяна като символ на българо-румънските отношения и това се дължи на факта, че тя е буквално двигател за развитие на трансграничното сътрудничество между България и Румъния. Лили Ганчева е и член на Асоциацията на писателите и журналистите в областта на туризма в Румъния от 2010 г. По повод 150 години Румънска дипломация получава Диплом за популяризиране на румънската култура и традиции от Титус Корлъцян – министър на външните работи на Румъния. Лили Ганчева е носител и на още редица национални отличия.