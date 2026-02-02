На фона на Белгия: Двойно по-високи цени в магазина и шесторно по-ниски пенсии у нас
Цената у нас е два пъти по-висока, а доходите ни по-ниски.
"В Белгия минималната пенсия за стаж е 6 пъти по-висока от българската, а цената на едно и също кафе (вносно и за двете държави) в едни от най-големите вериги за двете страни е два пъти по-евтина там. Става дума за идентичен артикул - 1 килограм кафе на зърна", пишат от "Антиспекула"
