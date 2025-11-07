На осем отсечки по АМ "Тракия" вече ще се засича за средна скорост
©
Новите отсечки са на АМ "Тракия“ и са на територията на областите Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.
Участъците са: Щърково – Цалапица и Цалапица – Щърково; Радиново – Царацово и Царацово – Радиново; Царацово – Трилистник и Трилистник – Царацово; Трилистник – Опълченец и Опълченец – Трилистник.
Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение. В същата секция е публикувана и обобщена карта на участъците, преминали първоначална проверка и сертифицирани от Българския институт по метрология, достъпна чрез линк.
Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:
АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица; Щърково – Цалапица; Цалапица – Щърково; Радиново – Царацово; Царацово – Радиново; Царацово – Трилистник; Трилистник – Царацово; Трилистник – Опълченец; Опълченец – Трилистник.
АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево; София – тунел "Мало Бучино“; тунел "Мало Бучино“ – София.
АМ "Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово.
АМ "Марица“: Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли.
АМ "Европа" (Северна скоростна тангента): Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци.
I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино; Жеглица – Срацимирово; Срацимирово – Жеглица.
I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно.
I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник; Пейчиново – Горна Студена; Горна Студена – Пейчиново.
I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор; Ряховците – Богатово; Богатово – Ряховците; Сопот – Голец; Голец – Сопот; Богатово – Момин сбор; Момин сбор – Богатово; Омуртаг – Пролаз; Пролаз – Омуртаг.
I-5: Тръстеник – Обретеник; Обретеник – Тръстеник; Одяланик – Тръстеник; Тръстеник – Одяланик; Полски Тръмбеш – Поликраище; Поликраище – Полски Тръмбеш; Поликраище – Самоводене; Самоводене – Поликраище; Казанлък – Ягода; Ягода – Казанлък.
II-55: Килифарево – Въглевци; Въглевци – Килифарево.
I-6: Беланица – Радомир; Радомир – Беланица.
Още по темата
/
Адвокат за новите правила и глоби по пътищата: Все още има пролуки и възможност да се измъкнеш
24.09
Експерт за тол камерите: Промяна няма, разположени са на места "хранилки", където е удобно за глоби
23.09
Шофьор профуча с 211 км/ч по АМ "Тракия": Ще изгори с 850 лв., без книжка за 2 месеца и без кола за 1 месец
23.09
Средна скорост и на АМ "Марица": Рекордьорът нарушител - със 180 км/ч, без колан и говори по телефона
15.09
Още от категорията
/
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
12:35
Габриела Руменова: Без писмена жалба в спор с търговец сте като войник без щит – имате право да се защитите, но нямате с какво
09:13
Владимир Николов: Децата трябва да имат специфично образование за медийна и дигитална грамотност
06.11
Моника Василева, женска организация на ВМРО: Държавата дължи Национална детска болница на децата
06.11
Хасан Адемов: Младите лекари бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета в болнична помощ
06.11
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
06.11
Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, които да предизвикат снеговалеж в ниските части на България
06.11
Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, които да предизвикат снеговалеж в ниските части на България
06.11
Иво Сиромахов: Кръстили сте турнир на Максим Стависки? Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.