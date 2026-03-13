Рая Назарян обяви, че след председателски съвет е взето решението и 6 - те точки да бъдат вкарани в дневния ред на петъчното пленарно заседание, предаде репортер на ФОКУС.
Какво ще разглеждат депутатите?
-Първо гласуване на удължителния бюджет за 2025 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на България за 2026 година;
-Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение Закона за корпоративното подоходно облагане;
-Избор на подуправители ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка (БНБ);
-Проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание Проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Борда за мир на американския президент Доналд Тръмп;
-Проект на решение за предприемане на мерки срещу ценовия шок срещу цените на суровия петрол и природния газ;
-Изслушване на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов относно нови данни за оказване на натиск на разследващите екипи по случай шесторното убийство "Петрохан-Околчица".
