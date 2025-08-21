На прага на новата учебна година: Зам.-министърът на образованието говори за ваканциите

© Фокус Във всички училища учебната година ще бъде открита на 15 септември нормално. В 167 училища продължават ремонтни дейности. В довършителна фаза са много учебни заведения – около 700. Това каза зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова.



"Броят на училищата, които ще бъдат с временно изпълняващи директори, е доста по-голям, защото голяма част не издържаха тестовете. Друга част не събраха необходимия брой точки на втория етап, за да продължат. 250 училища са с нови директори, а останалите са с временно изпълняващи“, обясни Лазарова пред bTV.



В малките населени места обикновено трудно се намират кандидати за директори. По думите ѝ тази година в много училища и в големите градове не е имало желаещи.



"Смятаме, че това се дължи на големите отговорности и изисквания, които има към директорите на училищата. Би могло да се помисли за допълнително заплащане“, на мнение е Емилия Лазарова.



Кога ще бъдат ваканциите тази учебна година?



"Тази година се постарахме да няма такова разкъсване на почивни дни през седмицата. Именно затова междусрочната ваканция е в началото на седмицата. Отсега нататък ще се съобразяваме с това изискване“, обясни Лазарова.



"Освен това, когато има възможност и има ден между почивен ден и събота и неделя, го даваме за неучебен ден, както сме предложили 2 март, понеделник, да бъде такъв, за да се слеят повече дни“, поясни още тя.



"Друг момент е по-голямата ваканция. Има възможност коледната ваканция от 24 декември да е до 4 януари“, допълни Лазарова.



Малко по-малка в сравнение със зимната ваканция ще бъде пролетната, която съвпада с великденската.



Неучебни отново са дните на националните външни оценявания за седми и десети клас.