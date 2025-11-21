На първо четене: Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарна зала
©
Основните промени са - с 2 процентни пункта се увеличава вноската за пенсии и увеличението на данъка върху дивидентите. В бюджета се предвижда 3% дефицит, а минималната работна заплата да стане 620 евро.
"Фокус" припомня, че вчера депутатите приеха на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК.
Още по темата
/
Бюджетът на съдебната власт със 180 млн. евро по-малко – никой от магистратите не се появи при обсъждането в комисия
20.11
Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин, за да напълни касичката на властта
20.11
Още от категорията
/
Община Велико Търново и Общинска банка обединиха усилия в подкрепа на активния начин на живот и устойчивата градска среда
10:28
МОН се допитва до общественото мнение за забраната на социални мрежи на лица под 15 години, включете се тук
20.11
СБУ иска ТВ предаванията, онлайн профилите и цифровите канали да бъдат платени, за да се ограничи потреблението им
20.11
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
20.11
Мария Филипова: Детството, което имат нашите деца, няма да е същото, каквото сме имали ние. То трябва да бъде много по-добро
20.11
Сондаж на "Мяра": 74,8% от участвалите одобряват да се забрани на лица под 15 годишна възраст да използват социални мрежи
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.