Народните представители приеха на първо четене проектозакона за държавния бюджет за 2026 година, предаде репортер наТова стана със 131 гласа "за“, 87 "против“ и "въздържали се" нямаше. Поискана бе процедура по прегласуване, след която резултатът бе същия.След това депутатите гласуваха срокът за предложения в бюджета между първо и второ четене да бъде три дни вместо седем. По същия начин вчера народните представители гласуваха да бъде намален срока на 4 дни и за бюджетите на НЗОК и ДОО.-Минималната работна заплата става 620 евро.-Максималният осигурителен доход се покачва спрямо тази година - от 1 януари той ще е 2352 евро.-С два процентни пункта се увеличава вноската за пенсии-Данъкът дивидент скача от 5 на 10%