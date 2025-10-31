На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа на дизел и авиационно гориво
©
Предложението бе прието със 135 гласа "За".
Предложението бе внесено от управляващото мнозинство и "ДПС-Ново начало" в четвъртък вечерта, а в петък вече бе в дневния ред за гласуване. Целта според вносителите от управляващото мнозинство - да се ограничи спекула на пазара и ръст в цените, подобно на случващото се в Сърбия.
"Виждате създалата се ситуация във всички държави около нас - цените се покачват. Според нас заради това, че се спекулира с конкретната геополитическа обстановка - затова, за да предотвратим такава спекула и за да гарантираме нормалния икономически ритъм в страната, внасяме тази временна мярка за износа на дизел и авиационно гориво. В проекта на решение даваме гъвкавост на директора на Агенция "Митници", ако се налага поради хуманитарни или технологични причини, свързани с поддържане на непрекъснатостта на производствения процес на "Неохим", да разрешава износа по своя преценка на определени продукти", заяви по-рано през деня депутатът от ГЕРБ Делян Добрев.
"Фокус" припомня, че решението идва след като САЩ наложиха санкции на руския частен петролен гигант "Лукойл", който притежава и рафинерията в Бургас.
Още по темата
/
МЕЧ иска спешно изслушване председателя на ДАНС, премиера и ресорните министри за ситуацията с горивата
13:50
Костадин Костадинов: Трябваше да започнат разговори от страна на България за обратно изкупуване на Нефтохима!
30.10
Даниела Везиева: "Лукойл" има между 50 и 90% икономическо отражение не само у нас, а и на Балканите
28.10
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
28.10
Още от категорията
/
Ако разпределим златните резерви на страната, на всеки българин ще се паднат малко над 6 грама
15:35
Фармацевти признаха: Има хора, които поставят "петно" върху целия сектор и налагат регулаторът да разследва дейността им заедно с ДАНС
14:42
Жечо Станков: Партньорството ни с Азербайджан има стратегическо измерение, което ще направи икономиките ни по-конкурентоспособни
12:23
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
11:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.