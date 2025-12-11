На първо четене: Комисията по енергетика прие законопроекта за Бюджет 2026
© Булфото
"Заложените приходи в бюджета на Министерството на енергетиката са 193 милиона евро, а разходите са 41 милиона което означава, че МЕ е един от донорите на държавния бюджет от гледна точка на това, че събира повече приходи, отколкото са му разходите", каза енергийният министър Жечо Станков.
По думите му в частта енергетика бюджетът отговаря на това, което ведомството е подало.
"Заложено е повишаването на приходите от концесии, заложени са средства за държавни гаранции за осъществяване на ключови проекти от държавните дружества като "Булгартрансгаз", Националната електрическа компания и Българския енергиен холдинг", каза още Станков.
Още по темата
/
Икономисти: При амбицията разходите да се задържат над 40% от БВП, повишаването на данъците става неизбежно
10.12
Д-р Брънзалов: Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото
10.12
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
09.12
Още от категорията
/
Съвет от Бъчварова: Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори
09:26
Корнелия Нинова пред "Фокус": Протести до оставка на това фалшиво, вредно и опасно за държавата управление
10.12
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.