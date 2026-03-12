за създаване на фонд за компенсации заради високите цени на горивата, предаде репортер на ФОКУС.
Точката бе включена в дневния ред на комисията извънредно.
Какво предвижда законопроектът?
Предложените мерки включват създаването на специален фонд, финансиран чрез увеличението на ДДС, което идва от поскъпването на суровия петрол и природния газ. Според вносителите средствата от фонда ще компенсират бизнеса и гражданите, като няма да натоварват допълнително бюджета.
Вносителите призовават Министерския съвет да осигури финансирането на фонда чрез ББР или други източници, за да се реагира своевременно на задълбочаващата се криза.
ФОКУС припомня, че по-рано днес служебният премиер Андрей Гюров обяви по време на брифинг, че правителството обмисля директни помощи за гражданите заради скока в цените на горивата.
Около 30 млн. евро от бюджета ще струва тази мярката. Тя ще е ежемесечна, ако се наложи, е възможно да влезе в сила още този месец.
