след като вчера измененията бяха подкрепени от парламентарната комисия по бюджет и финанси, предаде репортер на ФОКУС.
''За'' гласуваха 174 , 23 ''протви'', нямаше ''въздържал се'' - против гласуваха от ПГ на ''Възраждане''.
Какви са промените?
-С предложените промени се предвижда действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година да бъде удължено до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и на бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.
-В проекта за удължителен бюджет не е предвидено поемане на нов дълг или увеличение на държавния дълг, но се предлага възможност държавата да предоговори вече поети договори за дълг с квалифицирано мнозинство.
- Друг важен момент е предвиденото финансиране на общините и упълномощаването на Министерски съвет да сключи договор с Европейската комисия по програма SAFE.
-Предлага се възможност за общините да извършват разходи по нови нормативни актове, като кметът може да финансира местни дейности над разходите от предходната година, в рамките на собствените приходи на общината и бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и ЕС. Включено е и удължаване на срока за оценка на общините с финансови затруднения.
Дебати:
Депутатът от ''Възраждане'' Димо Дренчев пръв се качи на трибуната и заяви, че предложенията на Министерството на финансите са разумни, но тези, свързани с общините, са недостатъчни.
''Трябва да се предложат мерки за намаляване на акцизите или дерогация за покупка на петрол, за да се намалят цените на горивата, а не само да се удължава агонията'', каза той и заяви, че тяхната ПГ ще имат направят предложение между първо и второ четене.
Народният представител от ПП-ДБ Мартин Димитров заяви, че според него бюджетната процедура трябва да завърши до края на следващата седмица и трябва да се мисли за бъдещето, дефицита и оптимизирането на разходите, като не се увеличават публичните данъци.
От своя страна Йордан Цонев от ''ДПС-Ново начало'' обясни, че ще подкрепят удължаването на бюджета, но предупреди, че липсата на редовно правителство и бюджет ще доведе до сериозни щети за българската икономика.
"Ще подкрепим удължаването на удължителния бюджет на България, но когато му дойде времето, ви обещаваме, че ще потърсим сметка на тези, които оставиха страната без редовен бюджет в първата година от приемането на еврото и в толкова критичен за света момент'', каза той.
"Имаме резерви към бюджета: Уязвимите групи остават без защита- младите семейства, майките остават без увеличение на обезщетенията през втората година на детето'', каза от своя страна депутатът от ''БСП - Обединена левица'' Атанас Атанасов и поздрави служебния кабинет за намереното решение за индексация на заплатите и великденски добавки за пенсионерите. От БСП ще направят свои предложение между първо и второ четене.
''В тази ситуация сме заради политическата алчност на Асен Василев, който не може да преживее да е в опозиция", каза председателят на ПГ на ''Има такъв народ'' Тошко Йорданов и посочи, че ще направят предложения между първо и второ четене на удължителния закон.
''Има десни мерки, които трябва да бъдат предприети, и социални мерки, заради това, че огромни социални слоеве са оставени в тежко положение предвид войната в Иран и спекулата след влизането в еврозоната. Ще предложим отново субсидията на партиите да е 1 лев и вдигане на кешовите разплащания, защото в момента прагът е нисък, а инфлацията е голяма", добави Йорданов.
На първо четене в зала: Депутатите приеха удължителния закон за бюджета
© ФОКУС
