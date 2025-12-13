На вниманието на майките на кърмачета! Изтеглят от пазара опасно адаптирано мляко
Изземването е изцяло предпазно и се предприема поради наличие на микроорганизма Bacillus cereus, открит на една от производствените линии във фабриката, в която се произвеждат засегнатите партиди. Няма данни за регистрирани случаи на заболяване, свързани с консумацията на засегнатите продукти.
Как да разпознаете продуктите, включени в изземването?
Потребителите могат да идентифицират засегнатите партиди по следната информация, посочена върху опаковката:
• Пълно наименование на продукта и партиден номер:
NAN OPTIPRO 1 (12x400g) 52870346A B
NAN COMFORTIS 1 (6x800g) 52820346A E
NAN OPTIPRO 1 (6x800g) 52850346A C
• Срок на годност – 10.27 (валиден и за трите продукта)
Клиенти, закупили продукт от засегната партида, не следва да го използват. Продуктите могат да бъдат върнати в търговския обект, от който са закупени, като заплатената за тях сума ще бъде възстановена. При въпроси или притеснения относно възможни симптоми, препоръчваме да се консултирате с вашия лекар или специалист.
Важно уточнение:
Нито един друг продукт на Нестле, продаван в България, не е засегнат от това доброволно изземване.
Допълнителна информация:
За съдействие и допълнителна информация нашият екип е на разположение всеки работен ден от 8:00 до 21:00 часа на:
Leave us a message | Нестле България или на телефон: 0800 1 6666
Нестле България работи в тясно сътрудничество с Българската агенция по безопасност на храните по отношение на това изземване и следва всички предписани процедури.
Искрено се извиняваме за всяко притеснение или неудобство, което това изземване може да причини на родители, настойници и търговски партньори. Безопасността и качеството на нашите продукти, както и здравето на бебетата, са наш основен приоритет.
