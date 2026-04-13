Вярващи от цялата страна се събират в Бачковски манастир днес на Светли понеделник, за литийното шествие с чудотворната икона на Света Богородица.

Атмосферата в светата обител още в ранните часове бе изпълнена със смирение и очакване, но след 8 часа мястото се изпълни с хора, дошли да изразят своята вяра и надежда, предава NOVA.

По традиция чудотворната икона се изнася от съборния храм и на ръце се поема от поклонниците. Шествието стига до местността Клувията, където преди повече от пет века иконата е била открита.

Чудотворната икона на Света Богородица в Бачковския манастир е най-голямата светиня на обителта, датираща от XI век. Известна е с множество изцеления, а според легендата е "прелетяла" от Грузия и е открита в местността "Клувията".

Следва тържествена литургия, след която иконата отново се връща в манастира, посрещната с почит и благоговение.

Сред участниците има и хора, които споделят лични чудеса. Жена от София разказва, че дългоочакваното ѝ дете е "измолено“ именно пред чудотворната икона.

Йеромонах Паисий от манастира разказва, че литийното шествие е не само традиция, но и живо свидетелство за вярата на народа.

Какви са забраните за втория ден на Великден?

- Не вършите тежка работа. Някои дейности в градината също могат да се считат за напрегнати и трябва да бъдат отложени.

- Не почитайте мъртви хора. През този период е обичайно да се радваме на Възкресението Христово.

- Не плачете.

- Не трябва да ругаете или да влизате в кавга.