На второ четене: Бюджетната комисия прие удължителния закон за бюджета
Удължителният закон предвижда, че допълнителните разходи и трансфери по държавния бюджет, които произтичат от вече приети решения на Народното събрание и Министерския съвет за увеличения на заплати и социални плащания, могат да бъдат покривани чрез налични средства от предходната година.
Изключение се прави за средствата в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система. С приемането на закона ще се осигури възможност страната да функционира нормално за период от три месеца след 31 март.
Депутатите не подкрепиха предложението на финансовия министър Георги Клисурски и ПП-ДБ за по-гъвкаво финансиране на общините. Вместо това комисията прие по-консервативен подход, според който общините ще могат да извършват разходи в рамките на тези за същия период на 2025 г., без да се въвеждат нови механизми за финансиране.
Бяха одобрени и няколко сходни предложения на различни партии, съобразени с исканията на Националното сдружение на общините. В същото време предложението общините да получават средства за капиталови разходи в размер на една дванайста от бюджета, въз основа на подадени заявки, не беше прието.
