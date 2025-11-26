Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Народните представители приеха бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) на второ четене в Комисията за бюджет и финанси в парламента, предаде репортер на "Фокус". 

За утре е предвидено гласуването на план-сметката на страната в комисия. 

По-рано депутатите отхвърлиха предложените промени от "Продължаваме Промяната- Демократична България" отпадане на увеличението на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта. 

Какво се променя с този бюджет? 

-Осигуровките за пенсия да се вдигнат с 2 процентни пункта от 1 януари

-Максималният осигурителен доход да се вдигне до 2352 евро. 

Очаквайте подробности!