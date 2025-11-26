На второ четене в комисия: Депутатите приеха бюджета за общественото осигуряване
© Фокус
За утре е предвидено гласуването на план-сметката на страната в комисия.
По-рано депутатите отхвърлиха предложените промени от "Продължаваме Промяната- Демократична България" отпадане на увеличението на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта.
Какво се променя с този бюджет?
-Осигуровките за пенсия да се вдигнат с 2 процентни пункта от 1 януари
-Максималният осигурителен доход да се вдигне до 2352 евро.
Очаквайте подробности!
Още по темата
/
Костадин Костадинов: Управляващите подготвят разпродажба на държавни активи заради липса на пари
14:19
Кирил Петков: Не може да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси
14:17
Бизнесмен: Работещите в частния сектор издържат държавните служители, безработните и пенсионерите
14:13
Костадинов: Сега, ако вие получавате чисто 2500, заплатата ви бруто е 3868 лв. При увеличение на осигуровките с 10%, заложено в бюджета - заплата от 3868 бруто, ще стане 4029 лв.
09:42
Допитване: Всеки трети българин е получил увеличение на заплатата до 5%, което едва покрива средногодишната инфлация. 54% са за ръст на МРЗ
25.11
Ще ни уведомяват електронно къде отиват парите ни от здравните осигуровки? Ще лъснат фиктивни хоспитализации и дентални интервенции
25.11
Още от категорията
/
Акцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
17:04
Правителството освободи председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
16:13
Диян Стаматов за забраната за използване на мобилни телефони в училище: Не е толкова трудно, въпрос на воля е
13:04
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.