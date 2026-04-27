Централната избирателна комисия проведе финална среща с екипа на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Наблюдателите поздравиха ЦИК за добрата организация и подчертаха, че изборният ден е преминал спокойно, при пълна прозрачност и без съществени нарушения, съобщават от Комисията.

В предварителните си заключения международната мисия оцени работата на Централната избирателна комисия положително. Те признават работата на ЦИК и изборната администрация, като подчертават високото ниво на доверие, ефективната подготовка на всички нива, прозрачния процес по сертифициране на машините за гласуване и реализираната мащабна разяснителна кампания, включително насочена към младите избиратели. Отчетени са и ползите от въведените дигитални инструменти на ЦИК сред които мобилното приложение за попълване на протокола от секционните комисии, който е широко използван и е подобрил точността, както и интерактивната карта на избирателните секции, улесняваща достъпа до информация и повишаваща прозрачността.

По време на срещата наблюдателите обсъдиха с Централната избирателна комисия въпроси, свързани с работата на секционните избирателни комисии и определянето на резултатите и изразиха подкрепа за предложенията на ЦИК за промени в правната рамка. Срещата премина в конструктивен диалог и обмен на мнения, като и двете страни подчертаха значението на продължаващото сътрудничество за усъвършенстване на изборния процес