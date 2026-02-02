Началникът на Софийския затвор поиска предсрочно освобождаване на Евелин Банев-Брендо
Предстои решението да бъде взето на открито съдебно заседание, за което все още няма насрочена дата.
Припомняме, че Брендо беше осъден на 10,6 години затвор при първоначален строг режим с кумулираните присъди от Румъния и Италия. Той се предаде доброволно на властите у нас през лятото на 2024 г.
