Начало на депутатската ваканция: Следващото пленарно заседание е на 14 януари
© Булфото
По този начин ще влезем в новата 2026 година без редовен бюджет и с правителство в оставка.
Следващото пленарно заседание ще бъде на 14 януари 2026 година. Преди това обаче очакваме президентът Румен Радев да обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство.
В края на консултациите миналата седмица той каза, че ще го направи непосредствено след Нова година.
