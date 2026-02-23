Андрей Гюров и служебния кабинет със 7 приоритетни задачи за децата на България.
В писмото се настоява за спешни и конкретни действия в посока устойчиво финансиране на Националния център за безопасен интернет, въвеждане на стандарт за психологическа подкрепа в училище, прозрачност при изграждането на Националната детска болница, развитие на приемната грижа, ранна диагностика и
реформа в правосъдието за деца.
Вижте текста на цялото писмо тук.
Национална мрежа за децата с искания към кабинета "Гюров"
