Националната мрежа за децата: Когато детето ти се разпада в ръцете ти - няма къде да го заведеш
© bTV
По думите на Богданов един от основните проблеми е липсата на ясна държавна политика. "Преди шест години стратегията за детето беше отменена и оттогава институциите нямат визия накъде да вървят политиките в здравеопазването, социалните услуги и образованието“, каза той.
Според него това води до системни пропуски - включително в разпознаването на насилие и прилагането на съществуващите протоколи. Той подчерта, че сигнали за насилие се подават, но системата не реагира ефективно.
"Нямаме нито една държавна услуга за наркозависими деца“ Особено остър е проблемът със зависимостите сред непълнолетните.
"Когато детето ти се разпада в ръцете ти - психически и физически - няма къде да го заведеш. В България няма нито една държавна услуга за наркозависими деца. Има една платена в София“, заяви изпълнителният директор на Националната мрежа за децата пред bTV. По думите му родители търсят алтернативи, включително изпращане на деца в чужбина, защото у нас липсва психосоциална и здравна подкрепа.
Богданов отправи апел към възрастните и медиите за по-отговорен език "Виктимизираме, лепим етикети, говорим по начин, по който не трябва. Трябва да успокоим децата, а не да ги плашим“, каза той.
Още от категорията
/
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап, белязан от по-високи изисквания
20:22
Нинова за "Петрохан": Плачът да не се политизира въпросът е жалък. Има замесени политици и държавни служители
19:26
Росен Желязков: Цената на живота в Европа в момента е висока, защото тя загуби своята конкурентоспособност
18:25
Развитие по казуса със скритите камери: ГДБОБ блокира един от сайтовете, в които се разпространяваха видеата
16:59
МВР може да извършва проверки на видеонаблюдение само при договор с лицензирана охранителна фирма
16:59
Надежда Рангелова за Националната детска болница: Комуникацията с Министерството на здравеопазването е катастрофална
14:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.