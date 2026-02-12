Липсата на стратегия и реални услуги за деца в риск, включително наркозависими, изправя семействата пред безизходица. Това заяви изпълнителният директор на Националната мрежа за децата Георги Богданов.По думите на Богданов един от основните проблеми е липсата на ясна държавна политика. "Преди шест години стратегията за детето беше отменена и оттогава институциите нямат визия накъде да вървят политиките в здравеопазването, социалните услуги и образованието“, каза той.Според него това води до системни пропуски - включително в разпознаването на насилие и прилагането на съществуващите протоколи. Той подчерта, че сигнали за насилие се подават, но системата не реагира ефективно."Нямаме нито една държавна услуга за наркозависими деца“ Особено остър е проблемът със зависимостите сред непълнолетните."Когато детето ти се разпада в ръцете ти - психически и физически - няма къде да го заведеш. В България няма нито една държавна услуга за наркозависими деца. Има една платена в София“, заяви изпълнителният директор на Националната мрежа за децата пред bTV. По думите му родители търсят алтернативи, включително изпращане на деца в чужбина, защото у нас липсва психосоциална и здравна подкрепа.Богданов отправи апел към възрастните и медиите за по-отговорен език "Виктимизираме, лепим етикети, говорим по начин, по който не трябва. Трябва да успокоим децата, а не да ги плашим“, каза той.