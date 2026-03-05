Поради извънредната ситуация в Близкия Изток и получено официално съобщение от летищните власти в Израел, всички полети на “България Еър" до/от Тел Авив са анулирани до 9 март 2026 г. включително. Това се казва в изявление на авиокомпанията, публикувано на официалния ѝ уебсайт.Отмяната на полетите се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран и последвалото затваряне на въздушното пространство над Израел за граждански полети.Всички пътници от полети FB571/2 и FB573/4 от и до Тел Авив, планирани за изпълнение до 9 март включително, ще бъдат уведомени своевременно.Пасажерите с вече закупени билети имат право на пълно възстановяване на сумата от билетите си (full refund) или право на безплатно преиздаване на билетите си за друга дата в рамките на една календарна година от датата на издаване на оригиналния билет.Припомняме, че още през уикенда, когато беше поставено началото на сериозния конфликт в Близкия изток, една от нискотарифните авиокомпании - Wizz Air - преустанови полетите си до Израел до 7 март включително.