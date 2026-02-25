Над 1 млн. опаковки за цигари задържаха на "Калотина"
На 21.02.2026г. на МП Калотина митническите служители проверяват товарен автомобил с българска регистрация, пътуващ за Франция. В товарното помещение са открити седем палета с общо 1 108 800 бр. картонени опаковки за цигари с надпис на две търговски марки. Водачът – български гражданин, е предоставил документи, в които тези стоки не са били описани. Контрабандният товар е иззет от митническите служители, а на шофьора на камиона е съставен акт за административно нарушение.
