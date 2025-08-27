Над 1 млн. пътувания в чужбина реализираха българите само през юли

© Фокус Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2025 г. са 1 006.3 хил., или с 16.8% повече от юли 2024 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Това съобщават от НСИ, цитирани от "Фокус".



Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 261.7 хил., Турция - 253.2 хил., Румъния - 91.7 хил., Германия - 56.7 хил., Сърбия - 54.3 хил., Италия - 38.4 хил., Франция - 34.8 хил., Република Северна Македония - 33.2 хил., Испания - 31.5 хил., Австрия - 28.8 хиляди.



Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 49.0%, следвани от пътуванията с други цели - 35.4%, и със служебна цел - 15.6%.



През юли 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 2 004.7 хил., или с 5.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.5% (730.8 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.



Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 54.6% от общия брой чужди граждани и достига 1 095.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 28.1%, Германия - 16.7%, Полша - 9.6%, и Гърция - 8.6%.



Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни“ са 745.5 хил., или 37.2% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 305.4 хил., или 41.0% от посещенията в тази група.



Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 307.5 хил., Турция - 305.4 хил., Украйна - 220.5 хил., Германия - 183.2 хил., Полша - 105.6 хил., Сърбия - 95.1 хил., Гърция - 93.9 хил., Чехия - 73.4 хил., Обединено кралство - 50.2 хил., Нидерландия - 48.3 хиляди.



Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 51.7%, следвани от посещенията с други цели - 42.6%, и със служебна цел - 5.7%.



При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане в посетеното място.



Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат:



– почивка и екскурзия;



– служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и други);



– други (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и други).



Статистическите данни за пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужди граждани в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.



Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на "трети страни“ са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.