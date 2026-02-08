Над 100 000 леки и товарни автомобила са преминали само в едната посока през Дунав мост при Русе – Гюргево за месец януари тази година
1267 пък са автобусите, а всички видове товари автомобили, пътували към Румъния са малко над 40 000. За сравнение през същия период на миналата година – първият месец от пълноправното приемане на страната ни в Шенген, трафикът към Румъния е възлизал на 118 608 леки и товарни автомобила. Спадът е обаче само при броя на преминалите леки коли. При товарния трафик се наблюдава увеличение. Независимо обаче от общия лек спад през първите 31 дни на тази година, то трафикът остава изключително интензивен и далеч над нивата от преди приемането ни и по суша в Шенгенското пространство. Спрямо януари 2024 година през януари тази година през моста в едната посока са преминали над 16 200 повече автомобила, на фона на извършващия се основен ремонт в българския участък на съоръжението. Припомняме, че през миналата година бе отчетен и абсолютен рекорд. През моста от България към Румъния преминаха общо 1 630 305 автомобила, което е с над 11% спрямо цялата 2024 година.
Колкото до ремонта на Дунав мост, той се движи се по график, като от това лято движението ще се осъществява двупосочно и без никакви затруднения, каза Драганов. Към момента продължава да се прилага принципът на адаптивно управление, което означава, че автомобилите се пропускат във всяка от двете посоки в периоди от по 20 минут
