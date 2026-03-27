Над 1 129 870 души в страната живеят с исхемична болест на сърцето. Това показват данни от Националната здравно-информационна система (НЗИС) за 2026 г. За сравнение през 2024 г. те са били 1 023 998, разбраИсхемичната болест на сърцето (ИБС) представлява засягане на съдовете на сърцето, по-точно на неговите артерии. Тя е тясно свързана с атеросклерозата, при която съдовете се променят - най-често се стеснява луменът (просветът) им и може да се стигне до тяхното запушване.Това нарушава кръвотока към мускула на сърцето (миокарда), което е свързано с появата на различни симптоматики. Самата дума исхемия означава недостатъчно снабдяване на тъканите с кислород.Само от началото на годината новодиагностицираните случаи са 30 140, което подчертава продължаващата тенденция сърдечно-съдовите заболявания да бъдат сред водещите здравни проблеми в страната.Най-голям е броят на засегнатите в област София (столица), те достигат 147 393 души, следвана от Пловдив с 122 123 случая. Във Варна регистрираните са 66 047, а в Бургас – 60 546.Разпределението по възраст показва ясно изразена тенденция – заболяването нараства рязко с напредването на възрастта. Най-голям е броят на пациентите във възрастовите групи между 70 и 79 години, където засегнатите достигат съответно 186 048 души (70–74 г.) и 189 624 души (75–79 г.). Високи стойности се наблюдават и при хората между 65 и 69 години – над 161 хиляди.Най-много нови случаи се откриват при хората в активна и предпенсионна възраст. Пикът при новодиагностицираните е във възрастовата група 65–69 години (4 197 случая), следвана от 60–64 години (4 174) и 70–74 години (3 915).Макар и значително по-рядко, заболяването се среща и сред младите хора. Данните показват, че дори във възрастовата група 20–24 години има 1 409 засегнати, а при 30–34-годишните те вече са 4 596.