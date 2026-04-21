Oбщо 149 заболели от морбили лица са съобщени в седем области на страната. 122 са лабораторно потвърдени към момента, а 6 случая за отхвърлени, поради липсата на лабораторни данни за морбилна инфекция. Това показват официалните данни на Министерството на здравеопазването, цитирано от Ruse24.bg.

Най-много са случаите във Враца - 114. Болни са регистрирани и в областите Плевен (19), Ловеч (11), София-град (2), Габрово (1), Монтана (1) и София-област (1).

Разпределението по области спрямо заболяемостта е, както следва: Враца - 78,08 случая на 100 000 население, Плевен - 8,82 случая, Ловеч - 9,93 случая, София-град - 0,15 случая, Габрово – 1,07 случая, Монтана – 0,89 случая и София-област - 0,45 случая на 100 000 население.

87% от заболелите или 129 случая са деца, като 81 от заболелите не са ваксинирани, поради ненавършена възраст или други причини, а при 9 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени 19 585 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.