Над 2 млрд. лева за 8 км път: АПИ се обясни за рекордните разходи на новия участък от Околовръстното в София
© nag.sofia
Тежкият трафик на София години чака завършването на Околовръстното шосе и разширяването и на последния тесен участък.
Новият участък на околовръстното шосе на София трябва да започне от Историческия музей и да стигне до магистрала "Струма", общо около 8 км, които трябва да бъдат изградени по програма с национално финансиране в период за около 3 години.
Сметката на Пътната агенция е заложена в документите към проекта за бюджет за 2026 г. Разчетена е за три години. Най-малко средства са заложени за 2026 година – 17 млн. евро. След това сметките се променят. За 2027 г. заложената сума е над 560 милиона евро, а 2028 г. около 500 милиона евро.
Пътната агенция обясни кое налага 8 км път да струват 1 млрд евро: "Този проект е възможно най-сложният проект в София, а и за цяла България, защото минава през гъсто населена територия с много къщи, тесен път и много тежки инженерни решения, минаваме през няколко реки, през стената на язовира, над няколко булеварди, трябва да има връзки, но тази цена ние сме я предположили, но тя е на базата на идейния проект, на базата на предварителна оценка. След това, когато се извърши търга цената може да се промени. Не очакваме да е по-висока, може да намалее", заяви председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев.
Проектът, обясниха още, им е предаден от Столичната община: "Проектът предвижда 700 м тунел, 1400 м. естакада от "Бъкстон" до "Овча Купел" след това следва нормален габарит, както е другото околовръстно. Когато е правена тази оценка тя е била за първия участък, защото ние не сме имали първия участък и не сме могли да направим оценката", допълни Вълчев, предаде NOVA.
Предвижда се строежът на първите 4-5 км. да започнат през 2027 година. Проектът е обвързан и със строежа на Националната детска болница, за да има лесен достъп до нея и за линейки, и за пациенти.
