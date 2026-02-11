Над 244 000 къса цигари иззеха митнически служители на ТД Митница Русе, води се разследване
Цигарите са открити при два случая – укрити в пратка с мебели, както и в естествени кухини на автомобил, съобщиха от Агенция "Митници".
На 6 февруари 2026 г. в района на Дунав мост 2 Видин - Калафат митническите служители откриват 220 020 къса цигари, скрити в кухини на мебели. Нарушението е констатирано при проверка товарен автомобил със старозагорска регистрация, управляван от български гражданин.
Водачът е обяснил, че превозва мебели, бутилки и метални части за Белгия.
В представената от него международна товарителница са били описани 15 пакета с тегло 400 кг, като документът е бил без номер.
Митническите служители извършват физическа проверка при която установяват , че във всичките 15 бр. тапицирани мебелни панели са укрити цигари с турски акцизен бандерол от различни марки. Общото им количество е 11 001 кутии (220 020 къса) с пазарна стойност в размер на 39 045,62 евро.
Под ръководството на Районна прокуратура – Видин се води досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. С постановление на прокурор водачът на превозното средство - 54-годишния И.И., е привлечен в качеството на обвиняем. Разследването по делото продължава.
При друг случай от преди дни митническите служители на ТД Митница Русе откриват 24 320 къса цигари в автомобил управляван от български гражданин и пътуващ за Германия.
Превозното средство с българска регистрация е спряно също в района на граничен преход "Дунав мост 2 Видин-Калафат" и е съпроводено за щателна проверка до Митническо бюро Видин. В хода на контролните действия в естествени кухини пред предните седалки и в задните врати на автомобила е установено наличието на 1216 кутии (24 320 къса) цигари от три различни марки, облепени с български бандерол. Водачът е заявил, че цигарите са негови и ги превозва за роднини в Германия.
Тютюневите изделия са задържани, а на лицето е съставен Акт за установяване на административно нарушение, тъй като количеството надвишава максимално допустимото за превоз за лични нужди в рамките на ЕС.
