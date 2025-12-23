Над 25 000 "маркови" стоки задържаха митническите служители на "Капитан Андреево"
© Агенция "Митници"
Стоките, които са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, са открити при три отделни проверки на товарен автомобил и два автобуса, влизащи в страната от Турция.
При един от случаите "маркови“ стоки са открити на 19.12.2025 г., когато на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът - турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия. Камионът е селектиран за щателна митническа проверка, при която сред декларираната стока са открити 23 560 чифта чорапи и 830 якета, всички с обозначения на световноизвестни марки.
Няколко дни преди това на 14 и 15.12.2025 г., при проверка на два автобуса, влизащи в страната от Турция, за открити в личния багаж на двама пътници, стоки, носещи лога на търговски марки. Открити са общо 425 облекла, 335 парфюма и 234 чифта спортни обувки.
В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.
От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали близо 750 000 търговски артикула за нарушени права върху интелектуалната собственост.
Още от категорията
/
БНБ: Това е измама!
11:22
"Не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен": Чорабнов с първи думи след напускането на партията
22.12
Меглена Плугчиева: Протестите не бяха изненада, но реакцията на управляващите показа политическа незрялост
22.12
"ДПС - Ново начало" със законопроект за увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца
22.12
Радев обсъди с ръководството на Асоциацията на банките в България готовността на банковия сектор за въвеждане на еврото
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.