През изминалата година горските служители от Северноцентралното държавно предприятие (СЦДП) - Габрово са извършили общо 25 154 проверки в държавните горски територии на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Това показват данните за дейностите по опазване на горите в периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. Информацията бе изпратена от предприятието до медиите.През изминалата година са проверени 5 324 превозни средства, 11 143 ловци, 466 събирачи на трюфели, както и 2 614 други лица, извършващи дейности в горските територии. Освен това са извършени 5 955 инспекции на обекти за дърводобив.Данните показват запазване на тенденцията за ниска интензивност на набезите в горите, като стойностите са близки до миналогодишните и значително по-ниски спрямо 2022 г., която бе пиковата година по този показател на национално ниво.В резултат на контролната дейност през 2025 г. са конфискувани 231 куб. м. дърва за огрев, а за нарушения са задържани 9 моторни превозни средства, 25 каруци и 19 моторни триона. Горските са съставили 132 констативни протокола и 323 акта за административни нарушения – 305 по Закона за горите и 18 по Закона за лова и опазване на дивеча. По време на проверките са отнети 1 едър дивеч, 2 законно притежавани оръжия и 24 други ловни уреди и боеприпаси.Дейностите по опазване на държавните горски територии ще продължат и през 2026 г. с цел превенция и недопускане на нарушения.