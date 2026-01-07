Над 25 000 проверки на горските територии в Северна България през миналата година
©
През изминалата година са проверени 5 324 превозни средства, 11 143 ловци, 466 събирачи на трюфели, както и 2 614 други лица, извършващи дейности в горските територии. Освен това са извършени 5 955 инспекции на обекти за дърводобив.
Данните показват запазване на тенденцията за ниска интензивност на набезите в горите, като стойностите са близки до миналогодишните и значително по-ниски спрямо 2022 г., която бе пиковата година по този показател на национално ниво.
В резултат на контролната дейност през 2025 г. са конфискувани 231 куб. м. дърва за огрев, а за нарушения са задържани 9 моторни превозни средства, 25 каруци и 19 моторни триона. Горските са съставили 132 констативни протокола и 323 акта за административни нарушения – 305 по Закона за горите и 18 по Закона за лова и опазване на дивеча. По време на проверките са отнети 1 едър дивеч, 2 законно притежавани оръжия и 24 други ловни уреди и боеприпаси.
Дейностите по опазване на държавните горски територии ще продължат и през 2026 г. с цел превенция и недопускане на нарушения.
Още от категорията
/
От "Активни потребители" предупредиха: Ако отидете да смените 100–200 лева и ви дават папка с декларации, това е опит за събиране на информация
11:10
Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
10:08
Meteo Balkans предупредиха: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
10:02
Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате температура до 38 градуса - не бързайте да я сваляте
08:31
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
06.01
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.