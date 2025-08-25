Новини
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Над 3 500 ученици се явяват на матура по профилиращ предмет и по професия
Автор: Петър Дучев 08:48Коментари (0)0
©
В 177 училища ще се проведе утрешната матура по профилиращ предмет, а в 391 – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Изпитите ще започнат в 8:30 часа, като на тях се очаква да се явят над 3 500 младежи.

Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

Утре държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет се провеждат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.

Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане до изпита.

Една част от учениците от професионални гимназии и паралелки, които се явяват на изпит по професия, ще защитават дипломен проект, а други ще развиват изпитна тема на професията или ще решават тест по теория на професията.

На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплома за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.

Виж още:
Днес е голям празник! Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата и близките
08:35 / 23.08.2025
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57 / 23.08.2025
Драганов: Отгледаните ябълки тук радват всяко семейство и прославят България далеч зад граница
13:18 / 23.08.2025
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
20:09 / 23.08.2025
Фериботната връзка обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа
09:59 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:49 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:06 / 23.08.2025
