Над 300 фотографии са представени в изложбата "Повече от една снимка. История на българската фотография ХХ век"
Изложбата е структурирана в три дяла. Първата част включва периода от началото на ХХ век до 9 септември, а куратор е Иво Хаджимишев. Вторият раздел разглежда периода от 9 септември до 1970 г. Куратор е Катя Гаджева. "В него са проследени онези образци, които имат естетическа стойност, въпреки и отвъд идеологията“, отбеляза доц. Лозанов.
Третият период обхваща последните три десетилетия на ХХ век, а куратор на този раздел е Георги Лозанов. "70-те години е време на застой. 80-те години е периодът на т.нар. перестройка, когато се появява надеждата, че идва краят на комунизма. В това време фотографите са не просто производители на образи, но през своите произведения могат да съобщават своите възгледи към света. Още не може де се говори, че има свобода, но съпротивата срещу липсата на свобода е вид свобода. В този период най-ценна във фотографията е именно тази естетическа и социална съпротива, която изображенията носят. 90-те години е митинговият период и огромното въодушевление, когато комунизмът пада“, разказа Георги Лозанов.
Той сподели, че организаторите планират да представят продължение на изложбата, което ще представя периода от 2000 г. до днес. "В този период има много стойностни образци, включително репортажни, но и много концептуална фотография, която се приближава до съвременното изкуство и до неговите авангардни течения. Фотографията от ХХІ век се занимава с новите идентичности на човека. Това променя въобще самия антропологичен тип и самата представа за общност. Тя вече не е така монолитна“, обясни доц. Лозанов.
