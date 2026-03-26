За по-малко от 24 часа над 3500 души са подали заявление да получат 20 евро като компенсация за поскъпването на горивата. Това показват данните на Агенцията за социално подпомагане (АСП), която ще изплаща средствата на кандидатите, отговарящи на условията да ги получат.Мярката беше активирана вчера от правителството, след като средната цена на дребно на дизела в страната се задържа на 1,60 евро за литър за трети пореден ден. Очаква се първите плащания по мярката да започнат след 15 април, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.Заявление за компенсация е необходимо да подадат единствено гражданите, които през януари или февруари 2026 г. не са получавали социални помощи от АСП. За да получат средства през април, те трябва да кандидатстват в дирекция "Социално подпомагане“ по настоящ адрес до 31 март. Документите могат да се подадат на място, чрез лицензиран пощенски оператор или през Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление.Гражданите, които са имали плащания от АСП през първите два месеца на годината, не трябва да подават заявление за получаване на компенсацията. Тя ще им бъде изплатена автоматично по банков път или по пощата, в зависимост от начина, по който са получили социалната си помощ.Днес Агенция социално подпомагане е предоставила на Националната агенция за приходите данни за над 1,172 млн. души, които са били подпомогнати на различни основания. Приходната агенция ще анализира кои от тях отговарят на критериите на Програмата за компенсации.Право на подкрепата заради поскъпването на горивата имат физически лица, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство, или изплащат автомобил с договор за лизинг. Задължително условие е средният им брутен доход за 2025 г. да е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Тъй като кампанията за подаване на годишни данъчни декларации е в ход, в случай че няма информация за доходите на човека за 2025 г., ще се вземат предвид тези от 2024 г. и линията на бедност за същата година. В този случай доходният критерий за достъп до подпомагане по Програмата ще е 537,88 евро.